陸媒《環球時報》12月31日評選2020年度十大新聞回顧。新冠肺炎疫情是百年來全球發生的最為嚴重的傳染病大流行居首。其他還有：從兩岸關係看，年初就遭遇數十年來前所未有的挑戰；伊朗蘇萊曼尼被暗殺，美國與伊朗關係再度緊張；英國終於成為首個「脫歐」的歐盟成員國；抗議種族歧視在美國引發騷亂；中印邊境對峙；《香港國安法實施》；2020年美國總統選舉史無前例混亂；中歐投資協定（BIT）談判完成和亞太15國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）；多國加入月球和火星探測，中國完成一系列航太任務。

一、新冠肺炎疫情肆虐全球，中國抗疫表現廣獲認可：1月1日，在2019年底市場陸續出現不明原因肺炎病人。2月11日，世衛組織總幹事譚德塞宣布，將新型冠狀病毒感染的肺炎命名為COVID-19。截至北京時間12月30日，全球新冠累計確診病例超過8000萬例，累計死亡病例超過177萬例。

二、美國暗殺蘇萊曼尼，中東局勢持續緊張：1月3日，美軍用無人機襲擊的方式在伊拉克炸死伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼後，伊朗最高領袖哈梅內伊誓言要對美國進行「嚴厲報復」。

三、民進黨當局「以疫謀獨」，華盛頓政客對台軍售：蔡英文選舉中勝出，《反滲透法》生效、關閉中天新聞台等一系列手段，使台灣主張和平與兩岸交流的聲音逐漸失去平台。民進黨利用疫情遂行「仇中親美」政策，拒絕與大陸防疫合作，歧視台商、陸生和陸配子女，「以疫謀獨」「以武拒統」。美國則通過派高官訪台、派遣軍艦和軍機進入台灣海峽、年內6次宣布對台軍售以及通過《台灣保證法》等繼續深度介入台海關係，蔡英文當局放開美國含瘦肉精豬肉進口限制，引起民眾強烈不滿。

四、英國完成馬拉松式脫歐，歐洲權力格局面臨重塑：1月31日，根據英國與歐盟達成的協議，英國正式脫離歐盟。12月30日，歐盟方面先簽署了與英國就未來關係達成的協議。

五、印軍挑釁引發邊境對峙，中印會談控制局勢升級：4月以來，印度邊防部隊不顧中方提出的交涉和抗議，多次越線滋事。印度還在經貿方面針對中企採取了一系列敵視政策。

六、非裔佛洛依德之死引發抗議，種族歧視加劇撕裂美國：5月25日，佛洛依德因被懷疑使用假鈔購物，遭白人員警「跪頸式」暴力執法致死，撕裂美國社會，成為改變美國2020年大選進程一大變數。

七、《香港國安法》實施：6月30日，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》公布施行。半年來，違法被捕40人。6月4日，香港立法會完成《國歌條例》立法。

八、川普大選落敗，打「中國牌」傷人傷己：民主黨候選人拜登贏得超過8100萬張選票。因郵寄選票占到總數的46％，川普敗選後始終拒不認輸。

九、北斗組網嫦娥探月，中國航太閃耀全球：12月17日淩晨，嫦娥五號返回器攜帶月壤成功著陸地球，標誌著中國探月工程「繞、落、回」三步走規劃如期完成。

十、15國簽署RCEP，中歐投資協定談判完成、中歐投資協定（BIT）談判完成：11月15日，歷經8年談判後，東協10國和中國、澳、日、韓、紐簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》。12月30日，中歐領導人共同宣布如期完成中歐投資協定（BIT）談判。

(中時 )