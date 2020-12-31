太平山今早7時氣溫約零下5度，周邊樹木及木棧道霧淞結霜，形成超夢幻銀白仙境照。（圖／「太平山國家森林遊樂區」粉專提供）

宜蘭太平山今晨降至零下5度，比玉山還要更冷，而太平山國家森林遊樂區的臉書粉專今早也分享絕美照片，只見太平山莊周邊周邊霧淞和結霜明顯，形成超夢幻的銀白世界，引發網友熱議，許多人紛紛直呼想去！

宜蘭「太平山國家森林遊樂區」的臉書粉專今早發文表示，早上7時左右，當地氣溫約為零下3至零下5度，太平山莊周邊周邊霧淞和結霜明顯，今早只有部分路段結薄冰，經過巡路與破冰後，已經在6時45分開園。

從粉專分享的照片可見，園區內的林木與木棧道等設施，通通結上一層銀白色的霧淞，看上去就像是一個「銀白仙境」，非常夢幻。也引發網友紛紛留言大讚，真的太美了！「這個好漂亮喔！真想去」、「銀白世界」、「太美了，衝啊！」

太平山國家森林遊樂區指出，除非下雨或出大太陽，否則預估霧淞和結霜的狀態，會持續今天一整天，而今天入園也不需要裝雪鏈，不過提醒民眾，今天下午2點過後，將不提供入園，且木棧道容易結冰請慢行，因此請備妥登山杖、止滑鞋以及保暖衣物。

向陽森林遊樂區降冰霰 雪白畫面曝光 （民眾提供）。

(中時新聞網)