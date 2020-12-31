日本汽車大廠本田在俄羅斯的分公司表示，基於營運重整，將在2022年停止對當地經銷商供應新車。

本田指出，它不會因此退出俄羅斯市場，仍會持續在當地銷售摩托車與引擎，並且維持汽車售後服務。

根據歐洲商業協會統計，本田11月在俄羅斯只售出79輛汽車，比一年前銳減5成。另外年初到11月的汽車銷售量為1,383輛，也比去年同期減少15％。

(工商 )