本田將在2022年停止在俄國銷售新車 09:042020/12/31 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本汽車大廠本田在俄羅斯的分公司表示，基於營運重整，將在2022年停止對當地經銷商供應新車。 本田指出，它不會因此退出俄羅斯市場，仍會持續在當地銷售摩托車與引擎，並且維持汽車售後服務。 根據歐洲商業協會統計，本田11月在俄羅斯只售出79輛汽車，比一年前銳減5成。另外年初到11月的汽車銷售量為1,383輛，也比去年同期減少15％。 牧德三大動能助攻 明年起飛 國際IDM大廠喊漲 帶旺台鏈 (工商 ) #本田 #俄羅斯 #銷售 #新車 #當地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 僅一家產險參與 校園公共意外險 明台投標 04:102020/12/31 金融．稅務 合一糖尿病新藥 拚台、美藥證 04:102020/12/31 證券．權證 APGO原子釉鍍膜 汽車美容省時省錢 04:102020/12/31 產業特刊 新接訂單售價調漲5％以上 上銀、大銀接單滿載 能見度到明年Q2 04:102020/12/31 財經要聞 全球搶打針 22國注射逾510萬劑 04:102020/12/31 焦點要聞 差1M就被輾碎！垃圾袋詭異蠕動 割開驚見乖巧小貓 08:052020/12/31 萌寵 匯率期貨趨勢專欄－法人加碼 歐元期貨樂觀 04:102020/12/31 證券．權證 1分鐘讀財經》外資大買268億提前卡位 新年押寶4類股 08:142020/12/31 財經 聯邦快遞歡慶在台灣營運30週年 09:162020/12/31 財經 宸諾國際轉型 搶年輕商機 04:102020/12/31 產業．科技 東協、台股 元月行情喊燒 04:102020/12/31 投資理財 財經熱門新聞 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 第二個華為斃命 川普又偷開後門 背後真相曝光了 - 財經 中美科技戰沒有回頭路 外媒曝拜登戰術變化 - 財經 不滿中歐貿易協定？談判完成同天美國對德法產品加關稅 - 財經 衰爆！ 大陸金主沒了 澳葡萄酒第2大買家也快被日搶走 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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