美軍在阿富汗遇襲喪生

一名美國政府高層官員說，川普總統12月稍早接獲情報稱，北京尋求雇用「非國家行為者」（non-state actors），以攻擊阿富汗美軍。

據CNN新聞網與《值得》（Axios）新聞網30日報導，這將由川普政府解密的情報是在12月17日向總統的每日簡報中提出。這名官員說，國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）當天就和川普討論了這項情資。不過，這情資尚未經證實。

而相關情節令人聯想起今年稍早傳出，俄羅斯提供阿富汗塔利班（Taliban）激進分子賞金，要他們殺害當地美軍的消息。

川普只剩21天就將卸任，而他先前誓言，將加強對北京施壓。目前還不清楚，總統當選人拜登是否看過相關情資，但由於他已開始接受總統每日簡報，應該接觸得到這些情資。如今川普政府官員已展開跨機構調查，設法確認這初步情資。

川普力推從阿富汗撤軍

要是這情資獲得證實，意味美國對中方戰略將出現戲劇性轉變，而美中緊張也將劇增。反之，如果這情資不正確，那問題就在於幕後散播消息人士，還有政府決定解密情資的動機。

長久以來，中方在阿富汗默默從事外交，除了邀塔利班官員到北京討論和平計畫外，還鼓勵阿富汗帶頭擬定對策。而在阿富汗的衝突中，也不時出現陸製武器和中方資金。

不過，總部設在美國的德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund of the United States）中國-阿富汗事務高級研究員馬安洲（Andrew Small）指出，北京會在阿富汗採取這類挑釁行動看來很「矛盾」。他強調，追求阿富汗和平是美中仍願意合作的「極罕見」重大領域之一。中方了解，美國正在減少駐軍，而在這種狀況下，沒必要再讓駐阿富汗美軍發生甚麼事，也沒理由對美軍施加額外的壓力。

另一方面，英美政府先前都抱怨，塔利班用了陸製武器。分析指出，北京關切阿富汗的部分原因在於，他們迫切想阻止中國伊斯蘭分離組織把該國當基地。而《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，阿富汗安全官員最近發現，據稱有中方間諜網在當地運作，矛頭顯然對準了維吾爾族。

(中時新聞網)