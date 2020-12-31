中國駐印度大使館新聞發言人嵇蓉參贊12月31日發布消息指出，近日，少數印度媒體發表涉藏錯誤言論，公開支持美國《西藏政策與支持法案》，公然鼓吹印度干涉中國西藏事務。中國駐印度使館就此發表嚴正聲明，批駁其錯誤論調並闡明中方原則立場。

嵇蓉表示，美國所謂涉藏法案以人權和宗教等為藉口，對西藏社會發展狀況歪曲抹黑、無端指責，詆毀中國民族宗教政策，干涉藏傳佛教活佛轉世的正常秩序，其根本目的是破壞西藏的繁榮穩定。美方此舉嚴重違背國際法根本原則和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，並向「藏獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。

嵇蓉說，西藏自古以來就是中國領土。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。西藏和平解放60多年來，經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化繁榮發展，生態環境美麗，各族人民團結互助，人民生活不斷改善。包括藏族同胞在內的西藏各族人民享有充分的宗教信仰自由，各項權利都得到充分尊重和保障。涉藏問題不是民族問題和宗教問題，也不是人權問題，而是事關中國主權和領土完整的重大原則問題。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中方堅決反對任何國家、組織和個人以任何形式和藉口支持「藏獨」勢力的反華分裂活動。

嵇蓉指出，活佛轉世是藏傳佛教特有的傳承方式，有固定的宗教儀軌和歷史定制。中國政府實行宗教信仰自由政策，頒布《宗教事務條例》和《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》，尊重和保護藏傳佛教這一傳承方式。達賴喇嘛活佛轉世系統已經有幾百年的歷史，十四世達賴喇嘛本人就是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批准繼位的。因此，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應該繼續遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌、歷史定制。

嵇蓉強調，2003年中印簽署《中華人民共和國和印度共和國關係原則和全面合作的宣言》，印度承認西藏自治區是中華人民共和國領土的一部分，不允許西藏人在印度進行反對中國的政治活動。這一承諾在以後的中印雙邊文件中得以重申。

(中時 )