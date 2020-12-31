台灣又爆輸出新冠肺炎病例，大陸上海市衛健委今早公布，30日有6例境外移入確診，其中一例來自台灣，這是自新冠疫情爆發後，台灣輸出到上海的第4例確診。

上海市衛健委表示，該確診個案在台灣生活，12月27日從台灣出發，當天抵達上海浦東國際機場，入關後進行集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

台灣至今未發生社區感染，本土確診亦只有56例，但從6月起日本、菲律賓、大陸等地相繼驗出台灣輸出病例共52例，加上今天這例就達到了53例，但指揮中心幾乎都以其他國家的篩檢方式有問題，解釋為何台灣人在國內都沒問題，出境後才確診，像是菲律賓是因當地疫情崩潰，造成檢驗結果不精準，專家諮詢小組召集人張上淳也曾表示，日本使用的是抗原檢測試劑，該試劑的真陽性機率只有73%，陽性個案不一定是真的陽性。

對此，中華民國防疫學會理事長王任賢曾表示，從這些出境後確診的例子來看，台灣社區內一定有潛在感染者，但現況往往是撈出上百個接觸者，最後實際篩檢的人只有7、8人，應進行擴大篩檢，唯有「清零」策略才能避免台灣輸出的確診病例一再發生。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民過去接受媒體訪問時也說到，台灣輸出病例其實是反應台灣社區裡面帶有病毒的人比例增高，如果不控制住的話，有些時候恐怕是病毒要流行的前兆。

圖為境外檢驗陽性個案。(指揮中心提供)

(中時新聞網)