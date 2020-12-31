46歲賈靜雯5年前梅開二度嫁給修杰楷，生下二女，她和前夫孫志浩育有一女「Angel梧桐妹」，今年已15歲，先前她在大陸念書，今年因疫情多半採線上上課，賈靜雯受訪透露，進入青春期的梧桐妹偶爾半夜會因為想念同學落淚，讓她很不捨，揪心想著要怎麼幫女兒化解負面情緒，沒想到女兒隔天起床又活蹦亂跳像沒事一樣，讓她覺得傻眼好笑。

小小年紀就十分成熟懂事的梧桐妹先前念完小學後就到上海念國中，今年初起因新冠肺炎疫情，讓許多粉絲都很擔心梧桐妹的狀況，2月梧桐妹則曬出和賈靜雯合影，透露已經跟家人團聚，開心跟媽媽待在一起，暗示已回到台灣躲疫情，也讓粉絲放心不少。

賈靜雯5年前梅開二度嫁給修杰楷。（圖／中時資料照片）

今年3月孫志浩和修杰楷同一天過生日，貼心的梧桐妹十分公平，曬出和兩人的分別合影，並寫下：「兩位帥哥生日快樂喔哈哈，希望你們這一天都可以開心喔，也謝謝爸爸這三年來的照顧，愛你喔，也謝謝修叔叔這四五年幾年來的照顧喔，哈哈，我也愛你，好啦生日快樂兩位爸爸們」，有毒舌網友亂嗆賈靜雯前夫，梧桐妹正面回應：「言語不用到那麼的不好吧，不知道就請你不要亂說」。

賈靜雯近日接受《Marie Claire 美麗佳人》專訪，透露因為疫情有更多時間跟梧桐妹相處，曾在半夜看到大女兒因想念校園跟同學落淚，讓賈靜雯有點擔憂，但隔天早上梧桐妹又活力四射，讓賈靜雯自覺白操心，「以前人家說，到了我們這年紀，認真就輸了，其實跟小孩相處也一樣」。

(中時新聞網)