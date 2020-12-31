【愛傳媒特約記者吳思賢報導】國內有許多所大學為了節省開支，紛紛取消碩士論文第一階段的計劃口試，只留下第二階段學位口試，把過去行之多年的兩階段碩士論文口試，改成只有一階段。有不少大學教授都擔憂指出，這麼改的結果，恐怕最受影響的是碩士生的權益。

一位不願意具名的私立大學教授指出，學校為了節省經費，開始縮減碩士論文口試的費用，過去校外口試委員有審查費一千元，還有幾百元的車馬費，現在取消車馬費，只剩審查費。根據了解，還有私立大學已經完全刪除第一階段計劃論文口試的審查費，形同取消了計劃口試。一名擔任系主任的教授說，計劃口試是為了幫助碩士生導正論文方向，以免一開始就錯了，等論文寫完才發現方向錯誤，就已經太晚了；取消計劃口試，等於要指導教授負擔所有責任，但指導教授不是什麼領域都懂，而且現在碩士生對於主題與方向又很有自己的想法，這時可以透過邀請相關領域的計劃口試委員來幫助碩士生確定論文方向，現在把計劃口試取消，真正受害的其實是碩士生。

根據了解，有不少私立大學都已經改成一階段碩士論文口試，但博士還是維持兩階段論文口試；至於國立大學，目前還是維持原本的兩階段的碩、博士論文口試。

台灣自從高等教育改革之後，積極廣設大學與研究所，隨著學校與研究所變多、學生變少，加上近年來少子化的衝擊，許多後遺症紛紛出現。碩士論文改成一階段口試會不會衝擊整體學位的品質，有待繼續觀察，值得教育部關心。

(中時新聞網)