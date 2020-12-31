中國武漢中心醫院醫師李文亮示警武漢肺炎疫情1周年之際，白宮國安會推文悼念，並附上白宮副國安顧問博明在五四運動週年的演說，博明在演說中讚許李文亮是五四精神繼承人。

李文亮去年12月30日透過通訊軟體群組對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情示警，卻遭到警方訓誡。1月12日，李文亮出現武漢肺炎症狀，2月1日確診，2月6日不治。李文亮染疫過世引起中國海內外強烈迴響，被視為北京當局打壓言論自由、隱匿疫情的犧牲者。之後，中國官方追奉他為烈士。

在李文亮發出武漢肺炎警示1周年之際，白宮國安會透過官方推特悼念李文亮表示，1年前的今天，李文亮醫生在社群媒體向同僚示警有關武漢地區爆發不知名肺炎病例。中國當局對他進行審查，並強迫他承認散布謠言與破壞社會秩序。

推文指出，數週後，李醫師感染武漢肺炎病故，「若是他的警示被聽見，無數人的喪生本應能避免」。

推文引述博明（Matt Pottinger）5月時在探討五四運動影響的中文演說指出，五四繼承人就是有公民意識的中國公民，表現在做出的大大小小勇敢行為。李文亮醫師就是這樣的人。

(中央社)