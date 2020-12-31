為了讓孩子順利畢業，熟女媽媽不惜以自己的身體換取兒子前途，未料最後竟落得悽慘下場。大陸河南一名鄭姓母親與校長發生多次不倫行為，最後婚姻沒了，還被對方與妻子聯手痛打，舉報高層卻遲遲沒有回應，讓她相當沮喪。

根據陸媒《華商報》報導，河南一名鄭姓女子控訴，兒子被同學委託利用中午出去時間帶啤酒、菸、水果等，結果被老師發現，這件事情就鬧到校長那邊，經過校方開會決定要開除她的兒子；鄭女透露，校長當時不只是校長，還是兒子的班主任，為了讓成績不好的兒子能夠順利畢業，就與對方發生性關係。

鄭女說，「發生關係的地點包括校長車上、校長住家或是賓館，還曾為他墮過胎。」2020年6月，鄭女因校長的介入，與丈夫貌合神離、經常吵架，但礙於孩子還在念高中，2人沒有離婚，直到後來婚外情曝光才離。

然而鄭女離婚後並沒有跟校長結婚，「我覺得這3年算是被人欺騙感情。」校長口口聲聲說要登記結婚，之後又改口不結了，甚至搶走鄭女手機，刪除一切出軌紀錄；校長嗆聲，「這樣子出了事之後，妳就告不了了。」

後來2人在學校操場上狹路相逢，校長居然出腳踹了鄭女10幾下，校長的妻子更是凶殘，拿ipad把鄭女的頭砸出一個傷口，導致鄭女住院20多天。事後鄭女報警，但等待4個月都沒有結果；期間校長拿了20萬（約新台幣86.2萬元）想堵住她的嘴，甚至找來好幾個人說情。

經歷種種荒謬事情後，鄭女終於死心，「他本身就是婚內勾引學生家長，中途對我很多次威脅，還欺人太甚打我，我覺得他人品有問題，當時他承諾說離婚跟我結婚，後來我發現這是騙局。」看清楚校長是什麼樣子的人後，她決定走法律途徑，舉報校長。

然而她向教育局遞交了書面資料，向省市縣紀檢等多個部門舉報，4個月過去了，一直沒有結果。整起事件經過媒體披露後，引發討論；對此駐馬店市紀委監委回應，舉報線索都有保密條款，不方便對外透露；正陽縣教育局則回應，已經立案調查。

(中時新聞網)