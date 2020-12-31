【愛傳媒葉毓蘭專欄】我12月30日與本黨委員以及專家、民團代表，召開「豬萊了，狼群也回來了」記者會，就31日大法官要宣告釋憲的「妨害性自主犯罪加害人刑後治療」一案，提出我們的擔憂。

68名強制治療加害人，是否會因釋憲縱放回社區，成為讓孩子、家長、國人提心吊膽的跨年禮物？

本案釋憲的聲請人盧男，在2001、2007年分別犯下兩起襲胸案，之後到培德醫院強制治療逾9年，最後評估會議的委員認為黔驢技窮，放棄對其治療。

可見性侵犯的高再犯，長期治療是出於專業上的判斷的必須。免於恐懼的自由是最基本的人權，為因應釋憲可能宣告強制治療全部或部分違憲，我呼籲法務部和衛福部可參考防疫期間的科技監控作法，當作不能拘束加害人人身自由時的配套措施，保護孩子、保護被害人。

30日，本黨委員楊瓊瓔、李德維也在記者會發聲，表達對被害人安全的關心。新北市家庭暴力暨性侵害防治委員會委員楊聰財醫師、衛福部家暴及性侵害防治小組委員張淑慧，就其參與強制治療政策提出實務上的建言。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛、全國家長會長聯盟副理事長王翰陽，從家長保護子女的立場呼籲政府完善配套、校安事件通報相關機制應積極因應。

社團法人台灣防暴聯盟秘書長廖書雯則表示，婦團將持續關注釋憲結果並提出呼籲。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)