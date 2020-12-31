【愛傳媒陳朝平專欄】賴某對衛福部長陳時中的新冠肺炎防疫政策有意見，6月在臉書社團發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」。

陳時中見訊息後,以當時疫情緊張，賴某貼文會讓民眾對指揮中心產生懷疑，導致防疫失敗，不得已提告妨害名譽。

台北地檢署認為賴質疑指揮中心「隱瞞疫情」不是全無所本，但「無恥舔美賣台」貶低人格及社會評價，依公然侮辱罪起訴。

陳時中提告，大錯特錯！

賴某係於臉書社團「蘆竹南崁資訊大小事分享團」貼文，經查，該臉書社團，成員不及2500人，賴某貼文，知情者僅限社團的積極分子，與全國2300萬人相較，完全不能比擬！

要說這一兩千人見賴某貼文便可讓全國民眾對指揮中心產生懷疑，若不是錯認了賴某是甚麼偉大的意見領袖，便是大大地高估了賴某的影響力，低估了陳時中日日霸佔媒體直播的傳播力！

網上隨便搜了一下，聯合報、中國時報、udn電子報、中時電子報、台灣大哥大的match電子報、雅虎新聞、台灣每日新聞，通通都有報導，這回，全國不知有幾百萬人都知道陳時中被人罵：「無恥舔美賣台」了！

看來，台北地檢處「用心良苦」，起訴賴某辱罵陳時中「無恥舔美賣台」，看似依法辦理，卻擴大了賴某貼文效應，有意無意地，還將問題留給了全國媒體的受眾，讓大夥自行評斷陳時中究竟是否「無恥舔美賣台」？！

說真格兒的，經過美國衛生部長阿札爾來台選風訪問、蔡政府宣布萊劑美豬進口、降地萊劑殘留量標準、萊劑美豬不標示、新冠疫苗之亂、倫敦變種病毒之亂以及英倫班機檢疫雙標後，心裡頭認為陳時中「無恥舔美賣台」的人，怕是大幅增加呢！

地檢署此時起訴賴某，適時喚起大眾注意力，還挺有意思的！

不知道媒體報導此案，讓更多了民眾知悉有人罵陳時中「無恥舔美賣台」，形成漣漪效應；或者，我就此案在臉書作此評論，是不是都貶低了陳時中的人格和社會評價？如何證明？

政治人物若要更上層樓，光有知名度，還不夠，得有高度！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)