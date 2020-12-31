【愛傳媒楊秉儒專欄】換做我是地方上的里長，我也不會想要配合內政部的命令，拿著台灣豬標章貼紙到處發啊！那將來萬一所發給的攤商標示不實，被開罰新台幣4萬到4百萬，這筆帳要算誰的？算是誰該負責的事？

而且，民進黨政府搞不定豬肉來源安全認證就要亂發台灣豬認證標章，衛福部的台灣豬標章，不用向衛福部申請就能從食藥署網站下載，農委會的台灣豬標章，則是寫切結書、不用檢驗證明即可申請，沒有任何一個標章是經過嚴格認證後才准予核發。

而民進黨政府在完全沒有相關配套辦法下，放任地方政府各自推動自家的台灣豬認證標章，甚至民眾可以自行上購物網站向網路電商購買相關標章貼紙。

頓時各種台灣豬認證標章滿天飛，五花八門看得大家眼花撩亂，然後農委會主委陳吉仲還大言不慚的說這些都合法？

因為農委會台灣豬標章是為了促銷國產豬使用量，很多業者因此願意放棄進口豬改用國產豬，已達到政策目的？

在沒有事先嚴格稽查、檢驗認證後發出的台灣豬認證標章，其實對於民眾來說是沒有公信力的。

但是衛福部陳時中部長之前就承認，衛福部食藥署一年的檢驗能量只有3萬間餐廳，不過，全台灣光是登記在案的就有49萬家餐廳，更不用說沒有營業登記的小吃店、攤商。

誰能保證貼了台灣豬認證標章就可以真正放心，絕對吃不到萊豬？或許，把局面搞得複雜混亂，才是民進黨政府的真正目的，他們就是要把事情搞得越複雜越混亂，這樣才能讓台灣民眾在不知不覺中吃下他們想要逼迫台灣人民吃進肚子裡的萊克多巴胺豬肉？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)