【愛傳媒黃珊珊專欄】寒流來襲，許多市民朋友可以待在家裡保暖，不過對街友來說，能找到一個能夠避寒的地方卻是彌足珍貴，因此我們有責任協助他們在寒冬中找回暖意。

因此，我們從30號開始設立街友低溫避寒所，並設置24小時通報專線，只要社區內的獨居老人、街友有需要，都能打1999尋求協助，北市府也會在夜間出動社工到台北車站、萬華車站等地點，勸導有需要的街友入住避寒所。

因應疫情，避寒所也會量測體溫，提供口罩及消毒酒精，加強防疫宣導。

同時，我們也會主動關懷年長、弱勢族群及獨居長者的起居狀況，台北市也將動員12個行政區社福中心及老人服務中心的同仁，確認大家是不是有足夠的禦寒物資，並幫忙留意電器、熱水器的使用安全及通風狀況。

在這邊要感謝所有辛苦的社工同仁，大家多留心一些，就多照顧到一個人，謝謝你們的付出，讓我們可以在酷寒的嚴冬中，感受到關懷人性的溫暖。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)