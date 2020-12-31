NBA電視收視率上個賽季因為受到新冠肺炎疫情影響而導致大幅度下滑，不過2020-21賽季的收視率出現大幅度回升，聯盟對新賽季前四天收視率非常滿意。《今日美國》報導，新賽季開幕周收視率比起上賽季同期（當地時間10月22日至25日），ESPN、ABC和TNT這三家全國直播的電視台上漲幅度高達67%。

根據報導，TNT轉播了勇士與籃網、湖人和快艇這兩場新賽季開幕戰，平均有290萬觀眾收看了比賽，包括18-49歲關鍵觀眾群體，這是自2017年以來TNT收視率最高的數據。當地時間12月22日，TNT電視台的《Inside the NBA》成為收視率第四高的有線電視節目。

聖誕大戰的平均觀眾人數為283萬，比2019年增長了10%。ESPN和ABC直播的湖人與獨行俠的比賽平均觀戰人數為700萬，使ABC位列黃金時段收視率第一位。ESPN播出的鵜鶘與熱火之戰是當天有線電視收視率最高的節目。

當地時間12月22日至25日的比賽是自2011年以來觀看人數最多的開幕周，比上個賽季10月22日至25日的第一周總時間增加了95%。

(中時 )