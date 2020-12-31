2020年最後一個交易日，台股加權指數開在14,704.53點，台灣50成份股除了台積電（2330）攻上528元新天價外，包括台塑（1301）、台塑化（6505）、國泰金（2882）、元大金（2885）、聯詠（3034）、台達電（2308）等也連袂上揚，帶動加權指數一舉突破14,760點關卡，再創新高。

美國財政部長梅努欽表示，將開始發放每人600美元的紓困金，美股四大指數收紅，漲幅介於0.13％至1.67％，台積電ADR上漲3.16％，創歷史新高價，台指期夜盤上漲33點。

國票投顧指出，外資買盤強勢回歸，台積電也回神，加上新台幣直攻28元大關，多重力道推升之下，台股有望續創新價，惟須留意指數量能並未同步放大，後續仍以上漲補量為佳。

國票投顧指出，近日台股再創新高，儘管年底前外資並未全部歸隊，不過，在類股輪動健康的情況下，盤勢仍將維繫強勢表現，加上新台幣持續走升，目前直攻28元大關，技術面、資金面持續走強，而現在時序又將進入元月，以過去10年資料統計，元月的上漲機率高達7成，預期農曆年前台股仍有高點可期。

(工商 )