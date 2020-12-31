FedEx Corp.（紐約證交所股份代號：FDX）旗下附屬公司兼全球最具規模快遞運輸公司之一的聯邦快遞，宣布在台灣營運30週年。在過去的30年間，聯邦快遞助力台灣企業包含中小企業，拓展海外市場與全球商機，連結更多的可能性。

聯邦快遞於1990年在台灣桃園國際機場開始營運，於台北建國北路設立其第一個服務站。現在，聯邦快遞已成為台灣最大的國際快遞物流業者之一，擁有超過1,200名團隊成員、400多輛快遞車輛和摩托車。投遞服務站包含8個FedExExpress服務站、10個FedEx全球服務中心和遍布全台超過7,000個FedExExpress授權寄件中心。

在過去30年，聯邦快遞持續擴展在台營運業務，滿足客戶不斷變化的遞送需求。出口貿易對於台灣來說至關重要，約佔台灣GDP的70％，聯邦快遞則在促進出口上扮演了重要的角色。除了廣泛的全球網絡，聯邦快遞也積極投資當地網絡，讓台灣企業得以聯結全球220多個國家和地區。

目前，聯邦快遞每週有約44班往返台灣的航班，包含每日飛往美國的直航航班。為了滿足客戶需求，聯邦快遞位於桃園國際機場的轉運中心配備了先進的清關系統和貨件分揀設備，每小時可處理6,000件包裹和文件，足以應付假期旺季的高峰貨件量。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「這是聯邦快遞在台灣的重要里程碑，我們為此感到自豪。在過去的幾十年間，台灣產業結構有著巨大變化，從傳統產業轉型為電子及高科技產業[2]，貿易模式也日益多元化。疫情更推動了許多新的商業模式，例如，宅經濟興起帶動資通訊產品需求增加，以及因應各地區封城措施，企業轉向『預先生產（just-in-case）』的供應鏈模式。

順應全球趨勢，聯邦快遞保持敏捷的彈性與靈活度，讓我們的運輸網絡可根據需求做相應的調整，並且持續保持創新，為中小企業客戶提供更完善的服務。」

朱興榮補充說明：「今年是個充滿挑戰的一年。COVID-19疫情持續對全球造成影響，台灣企業則透過調整其供應鏈，以及將業務從實體店面轉變為電子商務，得以化危機為成長機會點。在聯邦快遞，我們也持續拓展我們的業務以管理客戶不斷增長的需求。我們將全力支持台灣企業從疫情中復甦，並成功脫穎而出。」

透過其全球運輸網絡及資源，聯邦快遞致力於協助在地社區發展和成長，尤其是在各種艱難時刻。自COVID-19疫情開始，聯邦快遞已在全球遞送了超過55,000噸的個人防護裝備（PPE），包括超過20億個口罩和9,600多批人道援助物資。在台灣，聯邦快遞持續與政府機關和醫療保健客戶合作，將個人防護裝備和其他緊急醫療用品從台灣遞送到世界各地。

(工商 )