2020年進入尾聲，面對全新的2021年的台股，國泰金(2882)旗下國泰證券指出，國泰證券對明年看法偏正面，首先，由於GDP與企業獲利雙雙成長，將帶動指數呈現正向格局，且疫苗上市仍處觀察期，全球量化寬鬆的措施暫不改變，同時美國新任總統就任後，可望重建全球貿易秩序。國泰證券認為，2021年可多加關注全球經濟、商品原物料行情、以及東京奧運題材與動向，若全球資金動能未產生明顯的變化，投資人不妨以審慎樂觀的態度看待行情。

國泰證券指出，2020年最重要的關鍵字即是「疫」，新冠疫情從年初肆虐到年底，不僅死亡人數超過170萬，讓全球人民的生活亦產生了巨變；同時，全球股市、債市歷經恐慌，各國政府祭出貨幣政策大力紓困，市場資金充沛，帶動指數一路創下新高。國泰證券認為，危機即是轉機，如何將資產進行有效的風險分散，將是動盪市況中趨吉避凶的重要法門。

國泰證券針對全球市場及台股進行2021投資展望分析，疫苗的普及率與疫情發展仍是影響2021年金融市場的兩項基本因素，因此，與其相關連的醫療保健產業預期仍將受市場高度注目，而其他因疫情而衍生的零接觸商機，帶動創新商業模式趨動半導體的應用需求，也值得投資人多加留意，此外，國際間多預期2021年疫苗將陸續上市，疫情趨穩定將有助全球市場消費、天然資源、工業需求等陸續回溫。

以國家別分析，以美國為首的成熟國家仍是主要看好的地區，而歐元區需考量其內部不確定因素，如2021年6月能否順利通過「歐洲復甦基金」以延續對中小企業的金援，新興市場部分，新興亞洲優於新興歐洲及拉丁美洲，主要支撐原因即在於台韓科技及大陸消費市場的成長，使得新興亞洲投資價值浮現。

國泰證券表示，整體來看，資產配置裡的股債配置比例，由於2021上半年不乏新經濟挑戰，風險性資產波動將格外劇烈，因此，可承受較高風險波動的投資人可配置股高於債，市場則建議成熟國家優於新興市場；債券配置上，延續成熟市場優於新興市場論調，成熟國家的投資等級債券仍屬相對較好的選擇，若仍希望投資布局擴及新興市場，則可搭配美元計價的新興市場主權債；產業布局方面，2021年可留意以電商與實體通路並行的消費族群、科技產業則最為看好半導體、AI及5G、工業產業則可擴及國防及汽車、天然資源則著重在與電動車相關的銅、紙類、塑化、化工及貴金屬等。

(時報資訊)