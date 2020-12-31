台灣5都考量到防疫優先，已宣布跨年晚會改為線上直播，取消民眾進場，但台北市市長柯文哲則表示，將於今早10點公布，北市是否照常舉辦跨年晚會。此舉遭國民黨台北市議員游淑慧怒批，又不是颱風天放假宣布，為什麼要等到今早才決定，是怕外界追究首度狂編3000多萬的跨年預算的責任？

台灣零本土確診破功後，加上英國變種病毒入侵台灣，各地方高層為考量防疫優先，新北、桃園、台中、台南和高雄5都已宣布跨年晚會改為線上直播，不過，柯文哲則表示，將於今早公布是否跟進。

對此，游淑慧今在臉書批評，「又不是颱風天放假宣布，防疫與跨年安排有什麼訊息要今早才會知道」？游更痛批，預算亂編、決策混亂、死不認錯，跨年決定和社宅租金一模一樣。

游淑慧指出，議會與外界一直都和市府說，疫情升溫、其他縣市會陸續停辦，市府要儘早決策，這和許多市民的行程計畫有關。然而，不知是為了面子問題？還是怕外界追究首度狂編3000多萬的跨年預算的責任？

游淑慧感嘆，若以心理學來看，柯文哲現在情況和做社宅決策時一樣，不斷出現了「認知失調」的問題。因為柯無法接受自己做了蠢事這個事實，要維護自己「精明」的認知，否則認知失調會讓柯非常痛苦，所以用不斷的「自我辯護來自我蒙蔽」。「錯不在我，死不認錯」，永遠為自己的行為自我辯護，以此鞏固自己「沒有錯」的認知。

(中時新聞網)