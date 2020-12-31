彰化市長林世賢表示，跨年晚會線上直播，摸彩也改線上摸彩。（林世賢臉書／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府31日早上宣布，因應新冠肺炎疫情升高，為避免人潮群聚，取消元旦升旗民眾入場觀禮，改為線上直播。民眾可透過王縣長臉書、花現彰化縣政府臉書及全縣有線電視的第3台公益頻道收看升旗典禮活動。

原訂於110年1月1日於鹿港體育場舉辦的「牛轉新運 犇向希望」元旦升旗典禮暨漫遊古蹟健行活動，改為上午7：30在縣政府廣場舉行，取消民眾入場，原古蹟健行部分視疫情狀況擇期再行辦理。

這次強烈寒流來襲，氣溫驟降，彰化縣已經發生8起猝死，縣府社會處表示民眾在家與家人一起觀賞直播，既能達到防疫保暖效果，又能以歡喜的心情迎接美好的新年。

彰化市長林世賢也於凌晨在臉書緊急宣布，彰化市今晚的跨年晚會，並呼籲民眾不要到現場，所有的摸彩品採線上摸彩，18點到23點50分，在現場開放大家投摸彩卷入櫃，投完後回家看直播，分散摸彩卷投票入櫃的時間，如摸到您的號碼，請立即po上您的摸彩卷對獎。

(中時 )