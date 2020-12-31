蔡英文總統特任吳明鴻任最高行政法院院長，今天交接就任，許宗力致詞時表示，隨著社會的多元發展，面對各類多樣且新穎的行政法實務爭議，行政法院更要持續往專業化的方向深耕。未來各項制度精進的推動工作，責任就將落在新任的吳明鴻院長身上。

吳明鴻的妻子是蔡英文總統的表姊林美珠，吳是蔡的表姐夫，雙方親屬關係讓這項人事案引發關注。林美珠2016年任行政院政務委員，隔年轉任勞動部長，但2018年請辭卸任。

許宗力今天在交接典禮致詞表示，吳明鴻審判經驗豐富，辦案成績優良，尤其土地法造詣深厚，更是最高行政法院第1屆大法庭票選庭員，裁判品質深獲各界肯定，司法院也多次借重吳院長的長才，包括「法官辦理行政訴訟事件參考手冊」研修編撰等，都曾委請吳明鴻擔任委員或審查人，藉此大幅提升行政訴訟的專業性、穩定性，落實司法定紛止爭之功能。

許宗力說，吳明鴻曾參與行政訴訟法、都市計畫審查程序的研修，並借鑒國外審判經驗，提出紐西蘭、德國行政訴訟制度的考察報告，對於我國行政訴訟制度的完善，大有裨益，吳擔任台中高等行政法院、台北高等行政法院院長任內，也積極推動審判與實務交流，舉辦各項法官研修，來精進裁判品質。

許宗力指出，最高行政法院肩負統一裁判見解，安定法律秩序的崇高憲政任務。每一則最高法院的裁判所表述的法律見解，對於人民、行政機關及下級審法院，都有關鍵性的引領作用，院長吳明鴻在審判生涯中，不僅累積了深厚的法學素養，更擁有完整的實務經歷，未來，以吳院長豐富的閱歷，以及卓越的領導力、執行力，勢必能帶領最高行政法院更上層樓，以優質、專業的行政訴訟裁判，履行維護人民權益的憲政使命。

(中時 )