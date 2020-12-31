金管會證期局表示，核准施羅德投信申報募集開放式多重資產型「施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣5億元。

「施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由兆豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元及人民幣計價發行。

證期局指出，「施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金」原則上自成立日起屆滿6個月後，對國內外股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券、經金管會核准可投資項目的資產，投資任一資產種類的總金額，不得超過基金淨值的70％。

同時，自成立日起屆滿6個月後，「施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金」投資於外國國家地區的有價證券總金額，不得低於基金淨值的60％，投資於債券的總金額則不得低於基金淨值的50％。

(時報資訊)