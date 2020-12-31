68歲資深演員林義芳以演廖添丁與黑道角色聞名，年初號召徐亨、盧靚等藝人在桃園八德共同投資經營「真功夫音樂餐廳」，未料受到疫情影響營運虧損，29日驚傳惡性倒閉。對此林義芳急忙澄清，懷疑盧靚暗中放話。最後他向銀行貸款400萬支付餐廳的款項。

根據《民視新聞》報導，林義芳9月底在LINE群組中向數十位股東說明餐廳虧損達300萬，決定宣布關店，但他指控出事後40位股東都沒人願意幫忙，1個月後餐廳重新開門，股東們怒氣沖沖，質疑林義芳惡性倒閉。

林義芳面對外界指控，認為是盧靚私下向股東放話，但盧靚強調自己負責管帳，必須向股東說明，而她也在9月底離開餐廳，10月12日與林義芳聯絡上，得知餐廳10月底將再開業，且大部分的股分歸零，包含自己帶進去的股東，由於自認留在餐廳沒臉見他們，聯繫自己帶進來的股東們，提出願意私下補償，並於10月底陸續完成，結果被林義芳指放話，盧靚深感無奈，表示歡迎任何股東來詢問帳務或餐廳的事情。

林義芳質疑盧靚私下亂放話。（圖／中時資料照）

根據《三立新聞網》報導，林義芳直言惡性倒閉是不實指控，提出5點聲明澄清，強調經營餐廳以來自己領不到10萬薪水，虧損後主動告知股東並開3次會議，詢問股東是否要增資或退出，最後是他獨自向銀行貸款度過難關。

林義芳發聲明駁指控：

1.餐廳自開幕以來帳目由其中3位股東負責，林義芳本人並未經手作帳，歡迎各位股東檢查帳目。

2.強烈澄清並非惡性倒閉！今年9月份時林義芳主動開召開三次股東會議，由於許多股東並未到場，林義芳便在群組中清楚寫明若各股東們未能增資就自動退出，股東們沒有異議，因此林義芳表明獨自負責餐廳債務。

3.身為餐廳負責人，開幕一年來林義芳僅領兩次薪水不到10萬，為了餐廳營運及個人信用，他向銀行貸款400萬支付餐廳款項，目前並沒有積欠合作廠商、餐廳員工任何費用。

4.後期介紹新加入的4位股東，林義芳已自掏腰包退還入股金額。

5.對於近期被大家誤會，還背負400萬債務，讓他覺得很心痛。他也再度強調，若有任何誤會，歡迎大家來找他釐清。

(中時新聞網)