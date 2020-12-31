霸王寒流襲捲台灣，台灣北部可能下探5度，一名網友分享，逛好市多驚見一款羽絨外套，寒流來時騎車實測，發現只穿一件長袖就超級暖和，驚人價格曝光後，立刻引發網友熱議，CP值很高，且長版設計連腳都擋住了，直接包色了。

一名網友昨晚在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，逛好市多驚見一款「超划算的長羽絨外套。」寒流來襲，騎機車趴趴走只穿一件長袖與外套，實測過後發現超保暖，而且外套很便宜又很有質感，實體比照片更好看。

根據原PO分享的照片可見，發票明細中顯示這款外套的原價為2,199元，但不知道原因為何，最後竟折扣了1,000元，只要1,199元，CP值很高。

貼文引起網友討論，「看起來好暖，感覺很值得」、「樓主穿起來很好看」、「今天買了一件，裡面只穿一件長袖，完全不冷！大推」、「黑五時也有買，騎車穿超保暖的」、「直接包色，真的超暖和的，我超怕冷的」、「外套有雙頭拉鏈，可以下方打開唷，太長也不怕」、「感覺可以買來騎車穿很擋風，連腳都擋住了」。

但也有不少網友認為「價錢可以，但款式不優」，「價格很便宜，但敗比在後面的格子」、「背後的格子很不討喜」、「價錢可以，但還真不好看」、「綠色好看，但後面的格子怎麼了」、「背面看好像當兵在站哨」。

(中時新聞網)