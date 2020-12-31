據美聯社報導，自美國克羅拉多州傳出首起出自英國的突變新冠病毒後，加州州長紐松（Gavin Newsom）30日宣布該州也傳出突變新冠病例，為突變新冠病毒在美加快傳播的警訊；美國疾病管制與預防中心（CDC）也表示，突變新冠病毒可能已在美「人傳人」。

報導指出，紐松在與美首席防疫專家、國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）線上討論疫情時，表示加州也傳出突變新冠確診，但並未進一步提供病患相關資訊，這也是克羅拉多州傳出首例突變新冠病例24小時內，再次傳出有相關病例。

自美傳出現已遍布在英國的突變新冠病毒後，引起國內疑慮是否當前阻擋已太晚；許多頂尖公衛專家也表示，或許突變新冠早已遍布全美各地。世界知名的綜合醫學研究機構斯克里普斯研究所（The Scripps Research Institute）中心主任托波爾（Eric Topol）說，「突變新冠的適應力更強，讓我們整個嚇呆、不知所措」，他也強調，相較於其他已開發國家，美國在新冠病毒基因排序上的研究遠遠落後，這可能導致檢測突變新冠病毒的能力。

據美國有線電視新聞網報導指出，CDC官員也於30日指出來自英國的突變新冠病毒，恐在未偵測到情況下，在美國境內傳播。CDC科學家沃克（Henry Walke）表示，克羅拉多州的突變新冠確診病患並未有旅行史，「這顯示突變新冠病毒可能在美國境內人傳人」。他也強調，突變新冠病毒可能更具傳染力，將造成美國更多人確診，對於早已沉重負擔的醫療體系更是雪上加霜。

(中時新聞網)