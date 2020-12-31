女星陳珮騏出道10多年，演出許多膾炙人口的本土劇，也演偶像劇、接電影，演技備受肯定，在戲劇圈佔有一席之地，擁有一票死忠粉絲，近日她在廣播節目中罕見提起過去戀愛史，坦承曾和小鮮肉交往過，甚至羞讚對方體力好，讓她十分「性」福。

陳珮騏最近上黃豪平和宇珊主持的podcast節目《不正常愛情研究中心》，透露過去自己有點戀父情結，喜歡年紀比自己大的另一半，因此無法接受姊弟戀，「以往都會找那種年紀比我長的（當男友），一定至少要多一天以上的那種，即便你小我1分鐘，我都會覺得很尷尬。」

陳珮騏也提到，她的第四任男友小自己8歲，才終於讓她打破原則，發現和鮮肉交往沒那麼糟糕，「他攻勢猛烈，直接明白的一出手，我就接受」，回憶那時她正在拍一部電影，為了戲裡角色要扮醜，除了全素顏還要化老妝，然而對方私下看到卻不斷稱讚她「很美」。

陳珮騏上黃豪平和宇珊主持的podcast節目。（圖／翻攝自陳珮騏IG）

由於陳珮騏過去曾離婚過，她也坦言如果不合，分開確實是對的選擇，無法接受就不該委曲求全，笑說離婚後想法更開闊，「離婚真好！」也因此了解到和鮮肉交往的好處，對方不但熱情又喜歡肢體接觸，還說不相信2人差了8歲，誇她的個人特質很吸引人，她更害羞地爆料，「小鮮肉真的是砲火猛烈」，連房事都很激烈。

(中時新聞網)