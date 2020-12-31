一名網友日前排隊買地瓜球，隊伍到他時剛好賣完，他告知店員等待時先去對面吃東西，沒想到等了許久，店員才告知他未付錢、沒有號碼牌不能買，他最後氣到不買了，在網路留下1星負評；而攤位老闆也現身回應是他不排隊等下一鍋，直言「我等你來電，讓高雄人看看文化水平誰拉低的」。2人事後在網路上留言互槓。

該網友在臉書《爆料公社》表示，他日前在一間地瓜球攤販排隊，等到輪到他時剛好賣完，店家需再炸一鍋，他向店員說「那我到你們對面的桌子吃飯喔」，示意店員他要邊吃邊等，沒想到過了許久等不到地瓜球，他上前詢問後得到回應「你剛剛沒有收錢，沒號碼不能取餐」，他最後氣到決定不買了，在Google評論上留下1顆星負評。

女子等地瓜球太久，被告知「要先付錢、拿號碼牌才能買」，氣得直接在網路上留負評。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

女子等地瓜球太久，被告知「要先付錢、拿號碼牌才能買」，氣得直接在網路上留負評。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

沒想到地瓜球攤販老闆事後在評論處留言回嗆，他說現場很多人在排隊，批評該網友不排隊、在對面吃東西，本就沒立場購買，「我建議你去看《神力女超人》『面對事實、看清真相』」，他說該網友可以致電給他，「就讓高雄人看看，文化水平是誰在拉低的？好險我的地瓜球沒讓你吃到。你應該只吃得起一顆一元的地瓜球，我這一包30元的 你還是別高攀了。」

老闆回應，該網友去對面吃東西是事實，他在電話中已向對方致歉，員工沒有主動告知，並收錢告知號碼，而當下員工說要馬上炸一鍋新的給對方，對方僅撇頭說不買了。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

老闆回應，該網友去對面吃東西是事實，他在電話中已向對方致歉，員工沒有主動告知，並收錢告知號碼，而當下員工說要馬上炸一鍋新的給對方，對方僅撇頭說不買了。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

老闆回應，該網友去對面吃東西是事實，他在電話中已向對方致歉，員工沒有主動告知，並收錢告知號碼，而當下員工說要馬上炸一鍋新的給對方，對方僅撇頭說不買了。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

不過該網友繼續在留言處砲轟，他說當下員工沒有告知他須先收錢、拿號碼牌，員工當下也有道歉，他無法接受老闆不認錯的說法。老闆也不甘示弱回應，該網友去對面吃東西是事實，他在電話中已向對方致歉，員工沒有主動告知，並收錢告知號碼，而當下員工說要馬上炸一鍋新的給對方，對方僅撇頭說不買了，他認為該網友言論過於偏激不實，目前已截圖提告。

(中時新聞網)