儘管英國批准新疫苗的使用，但疫情的風險也升高，英德皆傳出疫情惡化，投資人鎖定獲利了結，讓歐股止於連五日的上漲，周三開高走低，收跌。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌1.36點或-0.34%，為400.25點，但是仍停留在近10個月的高點。由於第二波疫情在年底加劇，歐股全年預計收跌逾3%。

新疫苗的不斷推出和擴大供應預期，以及脫歐後的雙邊關係情勢明朗，投資人預期明年初將有好的開始，「如果看2021年一整年，我們希望疫苗可以開始抵禦傳染病，希望經濟活動可以回復正常」，AJ Bell投資主管Mould表示。

今年表現一直較差的旅遊和休閒股，上漲0.2%，擠身為疫苗受惠股之一。

德股周三縮短交易時間，在今年最後一個交易日，午間收跌0.3%。德國周三新報創紀錄逾千人死亡。另得惠於資金注入科技股，德國股市今年收漲約3%，領先其他歐洲股市。

銀行股周三跌0.3%。與能源股同列今年表現最差的部門之一；疫情衝擊到企業壞帳，低利率環境亦影響了該部門表現。

西班牙Unicaja銀行漲2.1%，Liberbank跌4.1%。雙方在周三宣布進行全股收購交易，欲創造西班牙第五大銀行集團。

儘管英國國會在周三通過脫歐貿易協定，以及阿利斯康(AstraZeneca)獲英監管單位批准使用，英股周三收低0.71%。鋼鐵價格的走弱，讓力拓集團(Rio Tinto)和英美資源(Anglo American)成為FTSE指數表現最差個股，拖累英股表現。

在歐股收盤之際，美股全面揚升；投資人寄望參院延遲的個人紓困方案可以通過。

(時報資訊)