美股走揚，台積電美國存託憑證（ADR）漲逾3%，創歷史新高108.9美元。台積電(2330)昨收盤創收盤價新高525元，今開高1元，盤中再創528元新高價，市值13.69兆元同締新猷。

台積電美國存託憑證（ADR）收盤為108.9美元，漲3.34美元，漲幅3.16%，換算每股為台幣620.88元。台積電昨天收最高為525元，平了盤中新高價，且創收盤價新高525元，外資連續五天買超，共買超達31049張。

台積電法說會將在農曆年前舉行，在蘋果（Apple）處理器與聯發科(2454)智慧手機晶片出貨暢旺，以及5奈米及7奈米大量出貨下，台積電今年第4季營收應可順利達成124億至127億美元的目標，甚至不排除有機會超越目標，將改寫單季營收歷史新高紀錄。台積電今年營收與獲利可望同創歷史新高，每股純益逼近20元。

隨著全球經濟可望好轉，明年半導體產業景氣展望樂觀，台積公司也預告明年上半年將是歷史最佳的上半年，法人預估公司明年業績將再創新高。

台積電法人說明會將於明年1月14日登場，董事長劉德音日前已預告，內部並未看到客戶砍單的現象；不過，供應鏈庫存水位與調整情況仍將是市場關注焦點。

(時報資訊)