近來國軍與行政法院的人事升遷，都引發了不小討論，國民黨中常委高思博在他的直播節目中指出，賴清德警衛室主任專案延役升為少將，蔡英文表姊夫接任最高行政法院院長，凸顯民進黨內舉不避親的家天下思維。

當過馬英九閣員的高思博，感嘆如今台灣政治環境的有權力者明顯與眾不同，已達到「雞犬升天」的程度，與過去馬英九主政時期截然不同。當時馬英九的親友如大姊、妻子等人都辭職避嫌，但蔡總統的表姊林美珠當過勞動部長，現在其夫婿吳明鴻竟在即將退休之際升官，當上最高行政法院院長。過去國民黨一人得道，全家失業，民進黨卻是一人得道，全家升遷。

他說，最高行政法院院長應於70歲屆齡退休，而前任馮姓院長69歲，被要求退休，讓位67歲的吳明鴻，年輕沒多少，2年後也須退休，這樣的換人不只讓人有疑慮，更懷疑是否是在退休前蔡英文送的大禮。

高思博說，過去對官場升官俗稱的「雞犬升天」，多指政務官或機要職須隨首長卸任同進退，但院長與少將都是事務官性質，無需擔憂政治變天，未來蔡英文下台後，仍然可以在政府中留下親信，保留一定的影響力，這才是真正的「家天下」。屆時就算用選票讓民進黨下台，也改變不了事務官常任的事實。

高思博強調，從萊豬到人事案，顯見民進黨野心越來越大，目前人民唯一能反制政府施政的管道，唯有明年公投時推出萊豬與公投綁大選兩案，有待足額的聯署人數方能成案，匯集成強大的民意，才能對民進黨政府有所反制。

(中時 )