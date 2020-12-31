美國總統川普27日簽署總額2.3兆美元的「2021會計年度聯邦政府撥款法」，其中包含挺台法案《2020年台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020），推動「對台軍售常態化」，引發各界關注。淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新認為，美國的目的在迫使台灣停產或停止研發、改良自家武器，將有限的經費挪去跟他們買武器；至於川普過去4年多次簽署友台法案的原因，則是要增加日後拜登政府官員被質詢的機會。

陳一新31日接受香港媒體《中評社》訪問表示，4年來美國拚命對台灣軍售，甚至很多根本不是台灣要的武器也硬塞，例如M1A2T主力戰車，根本只能擺著好看，因為只要一開上路，道路都會壞掉，這項軍售明顯是有問題的。

陳一新指出，拜登上任後只要落實《台灣關係法》，就足以保護西太平洋及台灣的安全，川普趕在卸任前簽署《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020），根本不具實質用處，可謂形同具文，因為《台灣關係法》裡面什麼都包了。至於川普在過去4年簽署了《台灣旅行法》、《亞洲再保證法》、《國防授權法》多項法案，內容一再聚焦對台軍售、提升台灣作戰能力方面，可以發現這些內容是重覆的，目的就在於增加日後拜登政府官員被質詢的機會。

不僅如此，陳一新更直言，《台灣保證法》唯一有點用的，就是撥300萬美元支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）相關活動，其中包括公衛、能源、婦女賦權、網路安全、媒體識讀與良善治理等領域的合作與訓練計劃，但這筆預算連川普簽署的2.3兆美元紓困預算案的百分之一都不到，可見美國認真的程度；而且說穿了，美國會簽這法案，最終目的仍是要台灣在相關領域貢獻美國，回到最後還是對美國有利。

(中時新聞網)