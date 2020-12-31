車子丟棄在一處死巷。（柯宗緯翻攝）

高雄市鳳山區30日晚間爆發槍案，警方攔查李姓竊盜通緝犯時，嫌犯開車加速逃逸，警方連開11槍嚇阻，其中1發打中後座男子，警方今（31）日公布死者身分為37歲吳姓男子是轄區毒品治安人口，目前獲悉車上另有李嫌等3人在逃，已掌握2人身分、1人身分待釐清，警方正積極追捕中。

昨日晚間7時35分，鳳山分局五甲派出所巡邏警組，在鳳山區鳳南、林森路口，查獲一輛汽車違規右轉，經查車主是李姓竊盜通緝，因前一天攔查時也逃逸，因此警方趨前示意攔停，但駕駛加速逃逸，到鳳南路涵洞前因車流被擋住。

警方當時進行第二次攔查，該車竟倒車衝撞五甲派出所員警董家和，五甲派出所副所長吳建銘見狀隨即對空鳴槍後，兩人朝該逃逸車輛輪胎接續開計11槍，該車由林森路西往東逃逸，造成副所長右手手指受傷、警車右側受損。

鳳山分局立即發布攔截圍捕，於攔查圍捕點700餘公尺附近民眾報案晚間8時許發現涉案車輛停放於南富街的死巷中，經現場查看後座乘客中彈已無生命跡象。

警方表示，後座乘客後腦勺中1彈研判是致命傷，事後確認死者為37歲吳姓男子是鳳山五甲地區毒品治安人口，已通知家屬前來確認。另外目擊者描述，車上另有3人逃逸，警方已掌握其中2人身分、1人還在釐清中，有信心在短時間內逮到人。

針對用槍時機，遭疑有無執法過當？鳳山分局長林依仰強調，同仁現場判斷，先是對空鳴槍示警後，再針對車的右後輪胎開槍，有避開相關民眾，造成這樣後果不是警方樂見，「但支持同仁嚴正執法，大膽用槍」，一切符合警械使用條例。

(中時 )