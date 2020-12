中國與歐盟周三(30日)宣布歷時7年中歐貿易協定談判完成,預定2021年下半年正式簽署,被視為繼RCEP(區域全面經濟夥伴協定)後北京又一大地緣政治勝利,但27會員國僅波蘭曾表態應考慮美國感受、建議待拜登(Joe Biden)上任後與美磋商再決定,似乎使美方不滿,消息傳出同天,美國就宣布對歐盟2大龍頭德國、法國部分產品加稅。

美國貿易代表辦公室在聲明中表示,加徵關稅領域包括法國與德國的飛機製造零組件,以及法國無氣泡葡萄酒、干邑白蘭地在內的大部分白蘭地酒種。

川普(Donald Trump)今年完全切斷華為高端晶片供應,近期又以涉及軍事用途為由大肆將陸企列入出口管制清單,被認為是讓歐洲心生警惕、近日宣布2至3年投入1450億歐元扶植半導體產業主因之一。此外,德國也在月初不顧美國反對恢復與俄羅斯間的北溪天然氣管道,及近期歐盟頻頻強調自身利益,可能都被美國視為不友善。

歐盟宣告半導體自主、與中國簽訂貿易協議,除美國官方採取加稅動作回應,輿論也出現歐洲政治立場正在傾向華盛頓、遠離北京報導。例如《華爾街日報》(The Wall Street Journal)本周就刊出題為「習近平的中國願景(將歐洲)推回美國」(Pushback on Xi's Vision for China Spreads Beyond U.S.)報導,羅列今年內中國與歐洲各國發生所有矛盾,並稱以往避免讓北京不安的國家正改傾向華府的對中強硬立場。

不過可能難以解釋近期歐洲動向與中歐貿易協定達成談判,報導內也指出,經濟上吸引力使歐洲不太可能做出太多開罪北京的努力,例如關於川普政府要求北京當局改變作法的要求,通常都會被美國的歐洲盟友們迴避。

法國海軍計畫加入明年美、日聯合軍演,日方同時還邀了德國,被西方輿論和台灣獨派媒體認為是針對中國信號,大陸網民和部分媒體也稱這是新八國聯軍,不過德國僅表示評估中,因為德軍並不須要具備在東亞作戰能力,若派軍艦參加,可能被解讀為支持日本對釣魚台的主權訴求。

有分析指出,在強調多邊主義、重視盟友的拜登上任後,包括歐洲對北京最友善的德國在內都有重新調整策略、再倒向美國的趨勢,不過大部分歐洲國家預期仍會仿效ASEAN(東南亞國家協會)做法並加以修正,ASEAN是經濟靠攏中國、安全上依賴美國,而歐洲是經濟上尋求平衡但更傾向中國,安全上尋求自主。

(中時新聞網)