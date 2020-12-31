霸王級寒流跨年來襲！根據中央氣象局氣象預報資料顯示，跨年前後各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，有心血管疾病的民眾應嚴加防範。心臟科醫師更呼籲，寒冬季節除了大家耳熟能詳的心肌梗塞、腦中風等心血管疾病外，還有1個致死率相當高，但卻常被忽略的疾病：主動脈疾病，千萬不可忽視。

腹主動脈瘤又有「沉默炸彈」之稱，在破裂以前，患者鮮少感到不適或疼痛。（圖／NOW健康提供）

●主動脈疾病分2種 「沉默炸彈」潛伏人體不意察覺

國軍桃園總醫院心臟血管外科主任顏至謙表示，主動脈疾病分為2種類型：主動脈剝離就是其中之一，日前過世藝人小鬼黃鴻升就是因主動脈剝離的緣故。而無法及時送醫治療，死亡率高達7成至9成之多！然而，主動脈剝離通常無法事先篩檢出來，導致經常發生令人惋惜的遺憾。

另一類型為主動脈瘤，所謂主動脈瘤就是局部的主動脈因為血管壁彈性減弱，在承受高血壓下導致動脈的直徑不斷擴大。可惜的是，一般主動脈瘤在破裂之前、逐漸擴張的過程中，並不會有任何不舒服的症狀產生，因此被稱作「沉默的炸彈」，絕大多數人都是在腹部超音波或是電腦斷層檢查時，才意外發現有主動脈瘤。

●解決「心腹大患」越早越好 肚臍周邊有跳動腫塊要注意

顏至謙醫師舉例，3年前有位88歲伯伯因為常規性的腹部超音波檢查，發現了腹主動脈瘤，當時直徑僅4.3公分，立即被安排至心臟血管外科門診。他說道：「還記得當時病患與家屬走進診間時，臉上盡是滿滿的焦慮，還好經由詳細說明跟衛教之後，他們才露出了笑容，接續著每半年的超音波追蹤。」但到了今年8月，個案的腹主動脈瘤直徑已達5.3公分，算是相當危險；但已高齡91歲的他，仍然強烈希望能立即安排手術，以解除心腹大患。

顏至謙指出，正常的腹部主動脈直徑大約為2至3公分，腹主動脈的位置位於脊椎的前方，因此很難從按壓腹部感覺得出來；不過，隨著主動脈瘤血管直徑的擴大，民眾其實是可以自我檢查的。若是在肚臍周圍觸摸到有跟著心跳「撲通撲通」跳動性的腫塊時，就要趕緊就醫檢查。

●新式導管支架手術傷口小 患者接受度高病情不延誤

一般來說，當主動脈瘤直徑大於5公分以上，會建議患者動手術，主要是預防主動脈破裂，但傳統手術經由腹部中央進入體內，將有病變的主動脈分離出來後予以切除，再選擇適當的人工血管替代重新進行縫合，傷口約20-30公分之大，不僅手術風險高，復原的時間也比較久。

微創主動脈支架介入術從鼠蹊部開口置入導管，相較舊式手術從腹部切入，傷口更小、復原期短。（資料來源／顏至謙醫師提供；圖／NOW健康提供）

新式手術則採血管內置放支架，藉由導管將支架經由雙側鼠蹊部血管送至腹部主動脈瘤的病灶處，配合即時性血管攝影技術來置放支架，傷口僅雙側鼠蹊部1公分，術後隔日即可下床正常活動，大大提升高齡患者的接受度。91歲的個案就是透過新式手術進行血管內置放支架，手術時間前後不到2小時，術後2天沒什麼狀況下就平安出院了。

顏至謙呼籲民眾，因為主動脈瘤來得無聲無息，凡是年齡在65歲以上、有抽菸習慣，有高血壓及家族病史的人，都建議定期接受篩檢，以期及早期發現、及早治療，不至讓憾事發生。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)