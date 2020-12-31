新冠疫情再起，衛福部長陳時中證實英國變種病毒已經入侵台灣、有一例確診，引發民眾恐慌，各縣市為此紛紛取消跨年活動，改為線上直播；台北市長柯文哲卻「逆風」，在今(31)早拍板決定，北市跨年活動如期舉行。消息一出，一票網友嚇傻，直呼柯文哲想當「柯神」想瘋了嗎？

台灣各縣市陸續宣布今年的跨年活動暫停或是改為線上直播；六都之中包括桃園市取消跨年進場，改採線上轉播。台南市宣布不開放民眾入場，採線上轉播。台中市跨年晚會與元旦升旗改採改線上直播。新北市的新北歡樂耶誕城提前閉城，不再營業。高雄市跨年活動也不開放觀眾進場，改線上直播。

柯文哲在昨晚遲遲不宣布是否取消台北的跨年晚會，宣稱要在今上午十點宣布，但稍早已傳出，柯決定跨年晚會照辦。有網友認為，當年台南市長賴清德打死不放颱風假，結果剛好當天早上風和日麗，就被外界冠上「賴神」一稱；現在柯文哲想靠這次的決定一舉成為「柯神」。

綜合媒體報導，柯文哲決定照常舉行今晚的跨年晚會，並將親自對外說明細節。而北市先前則曾宣導，跨年晚會是以實聯制來控管參加民眾，並且落實量體溫、戴口罩的規定。

但柯文哲的逆風決定立馬讓網友炸鍋，紛紛在批踢踢留言表示「傻眼，柯文哲瘋了嗎？」「柯文哲拿市民的生命來賭，賭贏了就是柯神好棒；賭輸了變中央負責」、「最好是疫情嚴重可以打陳時中啦，台北爆發柯直接爆炸好嗎」、「一群不懂得『居安思危』， 只為了一時享受的自私人」、「務實可愛，反正真的出事都是中央的鍋沒關係」、「你們都相信目前政府沒有蓋牌？上海才出現台灣一例」。

(中時新聞網)