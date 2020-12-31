因應新冠肺炎疫情，南投縣政府31日宣布，今天南投縣立體育場、清境跨年場改為線上直播，不開放民眾入場。跨年表演活動直播將於晚間7點開始，南投縣民可在有線電視3號頻道觀看清境、4號頻道觀看體育場跨年。

防疫優先。南投縣政府宣布，今天在縣立體育場舉辦的跨年晚會，及清境跨年，均採線上直播，現場不開放民眾入場，確保活動安全無虞。

陳正昇上午邀集文化局長林榮森、觀光處長陳志賢及相關人員，討論如何舉辦跨年活動。會中並決定縣立體育場跨年、清境跨年「活動照辦」，但不開放民眾入場，民眾可透過臉書南投縣跨年粉絲專頁、youtube或有線電視第三頻道、第四頻道觀賞。

陳正昇表示，跨年活動辦或不辦，民眾透過網路表達不同意見，在兼顧防疫的前提下，線上直播應可滿足一些民眾的需要，如造成不便，盼民眾諒解，南投縣絕不能因為舉辦跨年，造成防疫破口，其他縣市也是有同樣的考慮。

(中時 )