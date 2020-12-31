「潘帥」潘瑋柏今年終結黃金單身漢身分，和大陸「最美空姐」Luna（宣云）閃電宣布結婚，此事本是喜事一樁，卻因大陸前首富之子王思聰一句話，讓Luna跟郭富城老婆方媛捲入「天王嫂訓練營」八卦，而兩人的老公隨即都出面駁斥傳聞，力挺另一半，最近潘瑋柏再到Luna的IG留言，洩目前婚姻狀況。

潘瑋柏今年7月曬出和Luna及父母一家四口照片，宣布已和Luna登記結婚，消息傳開後，王思聰在朋友圈寫下：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引來網友瘋傳有「天王嫂訓練營」的存在。

Luna發文，潘瑋柏回應。（圖／翻攝自lunaaay__ IG）

對此，先前郭富城發聲護妻，強調：「那個是不實報導，網路太自由，散播謠言的人都不需要負責任，但當事人好難受」，潘瑋柏也透過公司力挺Luna，並駁斥女方懷孕、男方堅持離婚的說法。今年10月，Luna分享親手煮了碗牛肉麵，潘瑋柏貼心留言：「好吃」，暗示兩人感情不變。

Luna分享纖細美腿照。（圖／翻攝自lunaaay__ IG）

昨Luna發文分享自己下衣失蹤，露出修長美腿的照片，說：「喜歡暖和的天氣」，引來潘瑋柏回應：「我喜歡穿大衣」，Luna又回應老公：「你穿什麼都帥」，其他網友則說：「是不是想說叫太太穿多一點？」、「是故意唱反調吧」、「這狗糧，我吃！」、「嫂子，你倆這恩愛秀的」。

(中時新聞網)