料出口量增，支撐周三馬來西亞棕櫚油收漲1%；因市場預期大馬棕櫚油出口增加，加上大連豆油價格走揚，進而支撐馬來西亞棕櫚油價格收漲，且連續2個交易日上漲。
不過因阿根廷結束為期20日的罷工行動，投資人預期大豆產量趨穩，因此令芝加哥豆油價格走軟，加上馬幣走強而限制棕櫚油價格漲幅。
周三(30日)終場3月棕櫚油期貨收高35馬幣，或1％，報每噸3,585馬幣；大連期交所豆油上漲1.4％，棕櫚油上漲1.5％；芝加哥期交所豆油下跌0.6%。(商品行情網)
(時報資訊)
料出口量增，支撐周三馬來西亞棕櫚油收漲1%；因市場預期大馬棕櫚油出口增加，加上大連豆油價格走揚，進而支撐馬來西亞棕櫚油價格收漲，且連續2個交易日上漲。
不過因阿根廷結束為期20日的罷工行動，投資人預期大豆產量趨穩，因此令芝加哥豆油價格走軟，加上馬幣走強而限制棕櫚油價格漲幅。
周三(30日)終場3月棕櫚油期貨收高35馬幣，或1％，報每噸3,585馬幣；大連期交所豆油上漲1.4％，棕櫚油上漲1.5％；芝加哥期交所豆油下跌0.6%。(商品行情網)
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