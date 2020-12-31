大陸國防部今早發布訊息指出，12月31日，美國「馬侃」號和「魏柏」號勃克級神盾驅逐艦以雙艦編隊方式穿航台灣海峽，中國人民解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。

這是美艦繼12月18日後再次穿航台灣海峽，炫耀武力，挑釁攪局。美艦行徑對「台獨」勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，我們對此表示堅決反對。中國人民解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

這是2020年美艦第13次穿行台海，也是美艦近年來首次以雙艦編隊穿越台灣海峽。大陸國防部更是罕見對美艦台海動態即時對外發布訊息，而非由解放軍東部戰區發布。

其中雙艦之一的馬侃號曾在2017年8月21日發生與商船相撞意外，當時造成10死5傷，經過維修之後於2019年10月左右重新部署，在今年6月重新完成作戰認證，重新部署於亞太第七艦隊執行任務。

(旺報 )