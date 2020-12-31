《The Athletic》記者阿米克今天撰文分析了火箭當家球星哈登目前可能被交易的消息，公鹿不會追求哈登，熱火本季不會出手，反而對於金塊的籌碼相當感興趣。

根據之前的傳聞，哈登被火箭交易出去只是時間問題。塞爾提克、盡快和暴龍等球隊已和火箭展開對談，不過沒有取得實質性進展。

阿米克表示，如果金塊真的開始追求哈登，多支球隊高層預計麥克波特可能會成為火箭目標，而火箭對金塊的興趣也主要集中在麥克波特身上。

哈登把熱火視作理想的新東家，但有消息指出在例行賽開打後熱火幾乎不可能對哈登發起任何認真的追求。之前有報導指出，熱火已退出哈登爭奪戰。公鹿呢？阿米克指出，公鹿沒有打算追逐哈登，因為「大鬍子」不適合他們的球隊文化。

現年31歲的哈登，本賽季至今打了2場球，場均39.0分、5.0籃板、12.5助攻、1.0抄截的數據，攻擊火力依舊相當兇猛。

(中時 )