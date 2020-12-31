友達結合集團軟硬整合實力進駐金融場域，本次攜手專攻智慧零售軟硬整合方案的全資子公司創利空間，將數位行銷解決方案導入致力雙語化建置的星展銀行（台灣）松仁分行，讓分行外牆原本靜態的海報牆面，改頭換面為吸睛生動的253吋巨型LED數位電視牆，不僅帶給訪客耳目一新的視覺體驗，亦強化銀行的品牌形象及行銷溝通效果。友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，本次很榮幸與星展銀行（台灣）攜手合作，發揮友達集團公司在數位內容管理系統的多年豐富經驗及實力，加上優異的顯示核心技術進行軟硬整合，為松仁雙語分行打造創新數位行銷解決方案。未來友達將持續集結集團資源及生態圈夥伴，投入場域發展與應用，協助金融業客戶打造更為智慧友善的服務環境。星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，本次巨型數位電視牆的建置，為星展銀行（台灣）和友達繼簽署台灣首創永續指數連結貸款後，另一項呼應ESG的實質策略合作。期盼透過這項數位裝置的啟用，發揮松仁分行的雙語建置優勢，未來能將多元豐富的雙語資訊內容，以更為環保永續的數位化方式傳遞給我們的顧客，達成更即時有效的溝通。 設於星展銀行（台灣）松仁雙語分行的數位電視牆採用友達集團公司的軟硬體整合方案。有別於一般玻璃窗後方架設大型單片LED的設計，改以運用五台獨立式LED緊貼玻璃窗，建構長5.6公尺、高3.2公尺的巨型顯示螢幕，不僅可達到省電及節省室內空間的效益，亦透過軟體平台技術解決了傳統多台獨立式LED電視牆方案因玻璃邊框而造成圖像文字扭曲的問題，將視覺效果最佳化。此數位行銷解決方案搭載優異的內容管理系統，讓業主可於雲端平台進行數位行銷內容製作，運用輕鬆且高效率的方式完成遠端內容及設備管理。友達將金融場域視為重點布局的智慧場域之一，集結旗下國際團隊包括在台灣的創利空間、美國JohnRyan及ComQi，已於美國及歐洲地區成功導入各式數位看板及行銷解決方案，管理各地超過4,300間銀行分行。未來將持續延伸和擴大價值鏈，著重場域經濟的發展和應用，建構完整智慧生態系統，並攜手各界夥伴開創智慧場域新契機。

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