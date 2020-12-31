大陸知名鋼琴家郎朗去年閃婚小12歲鋼琴才女吉娜愛麗絲（Gina Alice），小倆口婚後十分恩愛，而德韓混血的吉娜愛麗絲也在今年傳出有喜，至今已經懷胎7個月，由於身材纖細，不仔細看根本看不出孕肚，日前她上傳一段彈琴影片，身材變化又再度引起討論。

吉娜愛麗絲預計在明天春節「卸貨」，然而身材纖瘦的她四肢仍然纖細，連臉蛋都沒有變化，全身上下只有肚子微微隆起，還被封為「完美孕婦」，隨著2020即將過去，吉娜愛麗絲也上傳一段以鋼琴彈奏《夜曲》的影片，希望能為肚裡的寶寶做胎教，同時也為大家帶來溫暖。

吉娜愛麗絲彈琴為寶寶做胎教。(圖/翻攝自吉娜愛麗絲微博)

只見影片中，吉娜愛麗絲將一頭黑色長髮綁成公主頭，穿著藕色的毛衣連身裙，讓她的身材曲線無所遁形，她的氣色依舊很好，畫著紅唇讓五官看起來更加精緻立體，整個人容光煥發，雖然已經看得出明顯的孕肚，但身材還是沒有太大變化，讓網友全看傻眼。

吉娜的孕肚越來越明顯。(圖/翻攝自吉娜愛麗絲微博)

然而吉娜愛麗絲前陣子才遭批，不應該在女性懷孕期間，一直鼓吹身材要保持多好，就連大陸官媒《人民日報》都批評，「只關注少女感，可能就忽視了疼痛感；眼裡只有瘦腰，就看不到受苦，懷孕的苦痛就可能在關於『完美身材』的討論中被消解」，掀起正反兩面論戰。

(中時新聞網)