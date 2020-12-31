PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

新冠疫情再起，衛福部長陳時中昨（30）日證實英國變種病毒已侵台、爆一例確診，引發民眾恐慌，各縣市也紛紛取消跨年活動，改為線上直播；但台北市長柯文哲今早決定北市的跨年活動將如期舉行，僅將原預定入場8萬人次限制，下修為4萬人次，成全台「六都唯一」照辦跨年活動縣市。網友大酸柯就是愛賭，但若賭輸了就跟美國總統川普如今的處境一樣。

台灣各縣市都宣布將今年的跨年活動暫停或是改為線上直播，六都之中如桃園市取消跨年進場，改採線上轉播；台南市不開放民眾入場，採線上轉播；台中市跨年與元旦升旗採改線上直播；新北市新北歡樂耶誕城提前閉城，不再營業；高雄市跨年不開放觀眾進場，改線上直播。

柯文哲昨晚不宣布是否取消台北的跨年晚會，僅在臉書發文表示：「關於北市明天要不要舉辦跨年晚會，我知道大家都很關心，等到明天早上晨會我們確認各方訊息後，將會完整向大家報告。」當下即引爆網友怒火，紛紛在文章下留言，要求台北市從善如流，取消跨年晚會，不要讓一時的快樂成為防疫大破口。

然而，柯文哲今日獨排眾議宣布跨年晚會照常舉辦，民眾怒火再度被點燃，湧入臉書與PTT論壇等各大社群留言，紛紛表示：「柯真敢賭，真不怕賭輸就跟現在的川普一樣，百口莫辯」、「想把疫情搞的嚴重來獲取政治紅利，不意外」、「早就說了，今天就是拱黃珊珊的場子，怎麼可能取消」、「不要做後悔的事情，就來不及了」、「防疫當頭，加上低溫來襲，相信停止舉辦大家都能理解，全球共挺時艱！」「拜託今年取消！很多不信邪的人，聚在一起真的很可怕，人潮南北流竄，今年不辦跨年真的不會怎樣，不要讓台灣醫療人員在陷入爆量的工作裡！」

(中時新聞網)