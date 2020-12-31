1.華邦電(2344)：看好NOR Flash漲價，美系外資續讚，昨獲三大法人聯手買超45104張，盤初股價再突破30關、漲逾3.5%。
2.精材(3374)：昨獲三大法人轉買超1321張，加上富爸爸台積電續創新高，帶動今早股價強漲逾5%，躍過月線。
3.台積電(2330)：昨獲三大法人買超18235張，昨夜ADR漲3.16%、創歷史新高，今早股價再衝528元新天價。
4.廣宇(2328)：明年業績看大幅成長，多方休息2日後再起攻勢回到5日線上，漲幅逾2%。
5.新日興(3376)：三星新折疊機將上市有望受惠，股價觸底反彈4%，回到130元。
6.南電(8046)：投信、自營商加碼，昨日買超逾1200張，股價欲小不易，早盤反攻回到180元。
7.皇昌(2543)：Q4公共工程、廠辦建案趕工入帳衝高峰，封關日多方表態，拉高2%。
8.王品(2727)：跨年聚餐商機受疫情干擾，多方傷心，下跌2%。
9.長榮(2603)：行情火熱買盤狂追，走高在40元關前震盪，開盤半小時成交張數突破10萬張。
10.系微(6231)：協助開發Intel Evo超輕筆電，早盤觸及漲停。
11.東台(4526)：明年獲利看俏，外資連11日買超，早盤漲逾5%，創波段新高。
12.康那香(9919)：英變種病毒侵台，防疫警報響，早盤挾量漲逾2.7%、收復短均。
13.康和證(6016)：外資連6日買超，早盤放量漲逾1%，改寫前高。
14.國際中橡(2104)：明年營運重返軌道，外資昨擴大買超，早盤放量漲逾1%，創波段新高。
15.佳凌(4976)：11月獲利靚，早盤彈升3%，持穩高檔。
16.台揚(2314)：明年拚轉盈，早盤走揚4%，站上各均線。
17.耀登(3138)：搭5G列車訂單湧，今年EPS再締新猷態勢底定，晨盤急漲9%，衝上天價156.5元。
18.中石化(1314)：AN報價續看漲，有利本業動能，晨盤彈升3%，站穩五日線。
19.天鈺(4961)：獲投信連3買，晨盤挾量攻頂，衝上天價123元。
20.笙科(5272)：獲外資連6買，晨盤火速攻頂，登波段高。
21.晶心科(6533)：RISC-V回溫，法人看好Q4有望轉盈，早盤帶量彈升6%，躍上天價342元。
(時報資訊)
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