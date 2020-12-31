天鈺(4961)今年營運帶勁，光是11月單月每股就賺進1.03元，主要就是疫情帶動面板驅動IC、PMIC(電源管理IC)市場供不應求，法人看好天鈺今年全年每股獲利將逾3元，且展望2021年，除智慧型手機TDDI、元太(8069)彩色電子紙、彩色電子標籤，WiFi 6路由器PMIC等產品帶旺下，面對晶圓產能緊張，天鈺也相較同業具有優勢，今台股2020年封關，天鈺早盤一舉攻上漲停鎖住。

天鈺受惠疫情帶動的居家辦公等遠端模式趨勢，帶動面板驅動 IC、PMIC市場供不應求，除大尺吋面板DDIC＋TCON＋PMIC 需求強勁，小尺吋面板DDIC價格調漲，電子標籤(ESL)訂單也較去年倍數成長，先前已經帶動天鈺11月營收創下歷史新高，且光是11月單月每股就賺1.03元，法人樂觀預估，天鈺今年全年每股獲利將逾3元。

展望2021年，大尺吋面板的DDIC＋TCON＋PMIC的需求強勁，因為在晶圓代工廠產能缺乏時，面板廠偏好能提供整體解決方案得的供應商，避免因單一一顆 IC 缺料導致生產線停工，市場上能結合這三種 IC 的供應商比較少，這就是天鈺的優異，包括智慧型手機TDDI、元太的彩色電子紙、彩色電子標籤，WiFi 6路由器的 PMIC，都是將帶動天鈺明年主要成長動能的產品。

全球晶圓產能大缺貨，以天鈺來說則是相對具有優勢，目前國內的DDIC與PMIC廠皆遇到晶圓代工漲價、產能供應 不足的問題，天鈺因有集團內的夏普晶圓廠代工製造，生產效率持續優化，8吋晶圓代工產能也尚未滿載，是天鈺主要的投片廠，而PMIC主要在旺宏(2337)投片、12吋小尺吋面板DDIC主要在合肥晶合投片，在一片晶圓代工產能吃緊與漲價聲中，天鈺因有夏普晶圓廠奧援，產品可支應市場市場需求。

(時報資訊)