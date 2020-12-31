新竹縣政府消保官靳邦忠大刀闊斧開出全國第一張紅單罰單，重罰120萬元，被處分人丁姓業者29日下午親持新台幣120萬現金至縣府台銀櫃檯繳納完畢；恰逢立法院30日順利三讀完成延宕多年的地政三法部分條文修正，統一明定紅單管理機制，本項紅單裁罰順利結案，也為不動產界樹立一良好典範。靳邦忠表示，此行政處分就紅單炒作所涉違法性之構成要件、裁罰標準及政府取締決心均具有指標性意義。

丁姓業者透過多個Line群組在預售屋開賣之前即買賣紅單百餘戶，轉單給建商或代銷公司，賺取佣金，新竹縣政府於11月27日開出全國第一張炒作紅單罰單，重罰丁姓業者120萬元。

靳邦忠表示，自十月丁案事件爆發之後，引起朝野極度關切，正視紅單猖獗現況，中央及地方啟動多次聯合稽查，不到二個月立法院12月30日順利三讀通過延宕多年的地政三法，包括《平均地權條例》、《地政士法》、《不動產經紀業管理條例》等部分條文修正，統一明定紅單管理機制。將來銷售預售屋或委託不動產經紀業代銷者，向買受人收訂金或類似名目金者，應以書面契約確立買賣標的物及價格等事項，並不得約定保留出售、保留簽訂買賣契約權利或其他不利於買受人的事項。而該書面契據，且不得有對消費者不利事項，並禁止轉售第三人；另預售屋買受人若私自轉售紅單給第三人、銷售預售屋者，自行銷售或委託代銷進行紅單炒作，違法者將按戶（棟）處15萬元至100萬元罰鍰。

靳邦忠指出， 從上述快速立法作為及被處分人的積極配合，證明對「紅單」開罰一事，是符合社會大眾對於紅單炒作處罰應有之期待，此例一開，成為全國之標竿，更讓朝野能夠迅速立法，以提供消費者更透明、即時、正確的不動產交易資訊及交易機制，減少價格哄抬及消費糾紛，讓不動產市場發展更為健全，這120萬元罰金具有高度意義。

(工商 )