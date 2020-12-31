隨著國內疫情升溫，加上零本土破功、英國變種病毒入侵，考量到防疫優先，30日已有多縣市宣布跨年晚會改為線上直播，取消民眾進場，但台北市長柯文哲逆風決定如期舉辦跨年。對此，宅神朱學恒怒轟柯文哲，「就是靠北，你他媽還想選總統咧，角落洗洗睡了啦。」

朱學恒在臉書發文表示，感覺柯文哲從醫生當了市長之後，不但市政搞不定，連數學都退步了。朱指出，預計開放4到8萬人進場，管制的志工算100人好了（更別提中間還有倒楣的學校家長志工嬤嬤被宣導要來支援哈哈），一個人要勸導800人，還要監控他們不可以違反防疫規定，這些志工都是改造人嗎？還是通通是斯巴達300壯士可以以一敵百？

朱學恒稱，為了防疫，（志工）從六點開始到凌晨一點的7個小時中間，必須戴著口罩不能吃東西只能喝水，「今晚溫度算個7、8度好了」，在寒流中罰站7小時不能補充熱量！朱學恒諷，強建議參加完今天的活動之後，頒發相關服務人員寒帶特種作戰結訓證書，參加完活動之後大概就可以直接上戰場了。

文末，朱學恒簡單濃縮成兩句，痛批柯文哲「就是靠北，你他媽還想選總統咧，角落洗洗睡了啦。」

(中時新聞網)