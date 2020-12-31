國民黨副祕書長李彥秀請假赴美陪女兒，被民進黨立委陳亭妃、莊瑞雄等人酸說「在台灣反萊豬，到美國吃美豬？」李彥秀在臉書回應「連親情都可以拿來當成為萊豬政治攻擊的工具，我只能謝謝民進黨委員看得起了！」國民黨革實院長羅智強也在臉書聲援說，民進黨還知道人性二個字怎麼寫嗎？

李彥秀表示，對民進黨來說，連親情都可以拿來當成為萊豬政治攻擊的工具，「我只能謝謝民進黨委員看得起了！」事實上，民進黨一直想將美豬與萊豬混肴，是邏輯錯亂！企圖把將食安議題上綱到台美關係，才是傷害台美關係元兇！

她說，目前美國只有20％的豬肉使用萊劑，國民黨始終歡迎美豬進口，反對含萊劑豬肉進口。民進黨不願做好明確標示，就是沒有給人民選擇權。況且，民進黨如果真覺得萊豬安全，教育部、體育署、退輔會，甚至立法院等單位何必拒用。「請給民進黨立委一份萊豬便當，謝謝！」

羅智強說，李彥秀的女兒在美國發燒40度，當一個母親的，憂心忡忡赴美國陪伴女兒，連這樣子，民進黨也可以沒有人性的拿來做政治的操作，酸李彥秀要不要吃美豬。這就是民進黨的世界。為了護航萊豬進到台灣來，什麼事都可以攀，還知道人性二個字怎麼寫嗎？

他說，台灣人吃豬是吃牛的七倍；蔡英文自己都拿著「毒牛」的標語；美國人吃萊豬也在減少；160國禁萊豬，可沒有因為美國有人吃，其他國家就得跟著吃......。當初說「萊豬有毒、敢開放，總統就下台」的都是民進黨，現在開放了，連一聲道歉都不說，到出去扣帽子、找藉口，真當自己是土匪嗎？李彥秀加油！

(中時 )