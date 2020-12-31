台中市24日發生一起公車司機與乘客的衝突事件，一名中年男子自上車便一直碎念罵髒話，他更不滿女司機未等他下車就關門，兩人爆發口角後隨即下車比武，女司機被壓著打之際，冷不防的使出抓鵰神技，嚇得阿伯後退，兩人打架影片曝光在網上掀起熱議。

一位民眾日前在爆料公社App發文，內文寫下「女司機V.S.阿伯」，並發出兩人打架的影片，透過影片可見，老伯先是使出左手朝女司機猛甩打，女司機挨了幾下悶棍，便身體一低，採低姿態朝老伯的下體狂掐捏了幾下，老伯則被突如其來的攻擊嚇得退後三步，情勢瞬間逆轉。

影片在網路發酵後，不少網友紛紛在留言區揶揄，「必殺一擊」、「好招，正中弱點」、「惹熊惹虎……千萬不可惹到恰查某」、「直取罩門」、「不要懷疑…男人的弱點真的是下面」、「看來阿伯沒練帝王神功，練了就不怕猴子偷桃了」。

據了解，當時女司機誤以為乘客都已下車，便關上車門，老伯因行動緩慢而被留在車上，不滿司機不讓他下車，便情緒失控用手狂砸驗票機，同時飆罵三字經，女司機才開門讓他下車，兩人一言不合才在車外扭打。

(中時新聞網)