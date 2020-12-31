今（31）日凌晨0時，泰山區新五路與楓江路口發生一起自小客與貨車追撞的連環車禍，一輛自小客車行經新五路時，疑似駕駛恍神，追撞前方停等紅燈的小貨車後，又撞上一輛小客車，肇事小自小客車內2名乘客當場被夾在車內，警消到場後立刻搶救傷者脫困送醫，幸無大礙，目前警方事後將肇事駕駛帶回偵辦並釐清 原因。

駕駛恍神忘了停，3自小客貨連環追撞警消搶救傷者脫困。(蘇育宣翻攝)

經了解，廖姓男子駕駛自小客車駕駛行經泰山區新五路與楓江路口時，疑似恍神追撞前方由羅男駕駛，正在停等紅燈的小貨車後，小貨車被撞後又往前撞倒前方陳姓男子駕駛的小客車。

肇事的廖男及同車李姓乘客受困車內，警消獲報後趕緊出動油壓機趕抵現場，經撐開車架後，協助2名受困者脫困並急送醫院治療，兩名傷者送醫治療後，全身多處擦挫傷，但意識清楚，無生命危險。三名駕駛經酒精檢測，亦無酒精反應。

林口警分局呼籲，行車應恪遵交通規則，注意車前狀況，勿疲勞駕駛，以保障自身及用路人安全。

(中時新聞網)